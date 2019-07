Elettra Lamborghini attesa alla discoteca Touchè Santafè a Marina di Ravenna

Il Resto del Carlino di Ravenna riporta che, nella tarda serata di sabato 20 luglio 2019, a Marina di Ravenna, Elettra Lamborghini è attesa come special guest alla discoteca Touchè Santafè in viale delle Nazioni. La nota ereditiera farà il suo ingresso nel locale a partire dalle 23,30.

Sempre più seguita sui media tradizionali come la televisione che sui social network (oltre 4 milioni e mezzo di follower su Instagram solo per citare uno dei canali più usati attualmente), la Lamborghini ha recentemente interpretato il ruolo di coach assieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio nella sesta edizione del programma “The Voice of Italy” in onda su Rai 2.