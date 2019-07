Ravenna, Francesco Taccetti ottiene dalla FIP la qualifica di Allenatore Nazionale

Il Basket Ravenna Piero Manetti è lieto di annunciare che Francesco Taccetti ha raggiunto la qualifica di Allenatore Nazionale assegnata dalla FIP. Taccetti è entrato nello staff del Basket Ravenna nel 2013, prima come allenatore delle giovanili poi come assistant coach della prima squadra.

“Con quest’ultimo corso a Bormio ho chiuso un ciclo iniziato poco più di 6 anni fa – commenta ‘Tacc’ – quando quasi per gioco decisi di riprendere in mano la passione per il basket che per qualche tempo avevo messo nel cassetto, iscrivendomi al Corso di Allievo Allenatore. È stato un percorso formativo importante, portato avanti di pari passo con tanto lavoro in palestra, sia nel settore giovanile che con la prima squadra, e per questo ringrazio la società, il presidente Vianello, i dg Bottaro, Montini e Trovato e, ultimi ma non ultimi, Maurizio, Antimo e Andrea, che hanno creduto in me, mi hanno dato spazio e accompagnato in questi anni di crescita professionale. Allo stesso modo sono pronto e felice di iniziare un nuovo percorso assieme a Massimo”.

La società giallorossa si congratula per questo importante riconoscimento del suo tesserato, che ne certifica ulteriormente la già comprovata professionalità.