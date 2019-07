Protocollo Ravenna-San Marino per l’accessibilità turistica e l’inclusione sociale

Cresce e si rafforza l’Accordo di reciprocità tra il Comune di Ravenna e la Repubblica di San Marino per l’attivazione di strumenti di inclusione sociale e l’attuazione di progetti sul tema dell’accessibilità turistica sostenibile ai disabili.

Giovedì 25 luglio una delegazione di rappresentanti della Repubblica di San Marino e degli enti aderenti a Destinazione turistica Romagna raggiungeranno Ravenna, ricambiando la visita dello scorso quando fu sottoscritto il protocollo operativo per l’utilizzo della tessera PIU’PERTE e della CARTA BIANCA, che riconoscono alle persone con disabilità l’accesso gratuito o agevolato a luoghi e servizi culturali, ricreativi e sportivi aderenti al circuito nei rispettivi territori.

Il programma della giornata prevede alle 10 l’arrivo della delegazione al Museo Classis per una visita guidata e la presentazione del percorso tattile legato al progetto Usefall; alle 11 nella sala conferenze del Laboratorio aperto verrà presentato alla stampa e agli intervenuti il progetto relativo all’Accordo di reciprocità sottoscritto tra il Comune e la Repubblica di San Marino alla presenza dell’assessora ai Servizi sociali Valentina Morigi, dell’assessore al Turismo Giacomo Costantini, del segretario di Stato sammarinese alla Sanità e Pari Opportunità, Franco Santi, dei sindaci della Destinazione Romagna interessati a sinergie e collaborazioni finalizzate ad ampliare ed estendere il progetto; alle 12.30/13 è previsto il pranzo alla Locanda La Macina che costituisce un positivo esempio di integrazione sociale e di lavoro di ragazzi diversamente abili; alle 14.30 la visita allo stabilimento balneare attrezzato per persone con disabilità gestito dall’associazione “Insieme a te” a Punta Marina Terme.

“Il nostro Comune e la Repubblica di San Marino – sostengono gli assessori Valentina Morigi e Giacomo Costantini – stanno attuando uno scambio proficuo e concreto finalizzato all’attenzione ai diritti delle persone con disabilità, che sono i primi e diretti destinatari di ogni iniziativa e vuole essere un esempio virtuoso anche sul fronte della promozione dei territori che si propongono aperti, accoglienti, attrezzati e all’avanguardia con positive ricadute sociali ed economiche, a beneficio di tutti”.

Il Protocollo sottoscritto a Ravenna rende operativo l’Accordo sulla collaborazione sanitaria e socio-sanitaria tra la Repubblica di San Marino e la Regione Emilia-Romagna firmato il ; dà inoltre attuazione all’art. 30 della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità “Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport” e all’art. 16 della Legge Quadro n. 28/2015 “Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi, al turismo e allo sport”.

Intanto si richiamano i vantaggi della tessera PIU’PERTE, dedicata alle persone con bisogni speciali, residenti o in visita a San Marino, che consente di godere di servizi e strutture in territorio a condizioni agevolate. L’elenco è consultabile sul sito www.visitsanmarino.com e www.sanita.sm

I residenti del Comune di Ravenna possono fare richiesta della CARTA BIANCA allo Sportello sociale per la non autosufficienza (via Massimo D’Azeglio, 2), mentre i turisti presso gli Uffici di Informazione Turistica – IAT.