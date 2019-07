Pellegrinaggio con le reliquie del Santo dal Duomo di Ravenna alla Basilica di Classe

Ieri sera, lunedì 22 luglio, vigilia della solennità liturgica di Sant’Apollinare, Patrono di Ravenna e di tutta l’Emilia-Romagna, si è svolto il tradizionale pellegrinaggio a piedi con le reliquie del Santo dal Duomo alla basilica di Classe.

La processione è partita intorno alle 20 dal Duomo e è proseguita attraverso piazza del Popolo, via Guaccimanni passando davanti al monastero delle monache carmelitane di Santo Stefano degli Ulivi, via Cesarea e via Romea, per concludersi alla Basilica di Classe.