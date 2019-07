I ragazzi dell’IT Morigia in visita allo stabilimento balneare per disabili “Tutti al mare, nessuno escluso”

Il 24 luglio 2019, i ragazzi dell’IT Morigia, insieme ai bambini del Beach Boot Camp, si sono recati in visita allo stabilimento balneare per disabili “Tutti al mare, nessuno escluso” di Punta Marina Terme.

Arrivati via mare con canoe e sup, hanno incontrato gli ospiti che si stavano accingendo a fare il bagno. Accolti da Debora, ideatrice e responsabile della struttura, dalle sue tre figlie e dai tanti volontari presenti, i nostri ragazzi, capitanati dal Coach Prof. Verati, si sono messi a disposizione degli ospiti e li hanno condotti per mare sulle canoe e sui sup.

“Gli ospiti si sono divertiti talmente tanto che hanno fatto più giri sia in canoa che in sup” – afferma Margherita, una delle ragazzine responsabili delle operazioni con le canoe, dilungandosi nei particolari: “Di fronte al mare la felicità è un’idea semplice. Lo mostrano i volti sorridenti di Federica, Santino e tanti altri ospiti, che il mare non lo avevano quasi mai visto da così… la possibilità, per qualche ora, di tornare alla vita di prima, di “essere felici in mare, lasciando la disabilità sulla riva”.

Dove le barriere si abbattono, e le disabilità non risultano soltanto uno stato di impossibilità, noi crediamo che questo possa essere un punto di partenza per la ricerca di nuovi percorsi di vita vissuta da esplorare insieme…e con gioia. Questa esperienza ci ha arricchito tantissimo, ci ha donato una sensazione di benessere, perché “la felicità non deriva da ciò che otteniamo ma da quello che diamo” – ed oggi noi abbiamo dato il nostro tempo e la nostra amicizia e ottenuto in cambio… molto di più”.