Leonisinasce. Dal 29 luglio parte la campagna abbonamenti del Ravenna FC per la stagione 2019/20

Leoni Si Nasce. È il richiamo a quella scintilla che è dentro ogni ravennate dalla nascita, da cui riparte la campagna abbonamenti del Ravenna FC: un messaggio che vuole coinvolgere sempre più una piazza che ha voglia di grande calcio e la sprona a condividere la propria passione.

Sarà una stagione estremamente avvincente con un girone B pieno di squadre di blasone, un campionato ricco di derby, di sfide emozionanti e di incroci che stimolano la fantasia ed i ricordi di tutti gli appassionati di calcio.

La campagna abbonamenti si aprirà lunedì 29 luglio con la prima fase di prelazione, quella che consentirà agli abbonati della scorsa stagione di confermare il proprio posto ad un prezzo scontato rispetto alla normale tariffa, tale opzione è esercitabile fino al 10 agosto. Alla fase di prelazione seguirà la vendita liberaper i nuovi abbonati dal 12 agosto fino al 31: vigilia dell’esordio casalingo al Benelli contro la Reggio Audace. La campagna abbonamenti riparte da alcune certezze, come il mantenimento delle tariffe rispetto alla passata stagionee la conferma di alcune promozioni indirizzate ad un pubblico più giovane, come universitari ed under 18.

Due le novità di assoluto rilievo, la prima è l’estensione agli under 14(nella passata campagna era fino ai 12 anni) della tariffa promozionale a 10 euro, se Leoni Si Nasce questa passione per i colori giallorossi è giusto viverla sin da piccoli.

La seconda novità sicuramente interessante della campagna abbonamenti 2019/20, identificata con il claim #IN4PERTE, è la possibilità di essere premiati condividendo questo amore per la squadra della nostra città. Durante la fase di prelazione un abbonato della scorsa stagione presentando dei nuovi abbonati avrà diritto ad uno sconto progressivo che può permettergli di avere diritto all’abbonamento gratuitoportando 4 nuovi tifosi (sconto 25% presentando 1 nuovo abbonato, 45% con 2, 70% con 3 e 100% con 4).

Novità anche a livello di strutture, infatti grazie agli interventi di ristrutturazione ad opera del Comune di Ravenna sarà razionalizzata la divisione dello stadio Benelli. Sono state installate, oltre che nel Parterre, anche nelle Tribune laterali e centrali le nuove sedute per quello che sarà un unico settore denominato Tribuna Laterale Coperta. La Curva Vittorio Mero in fase di abbonamento sarà disponibile sono per quanto riguarda la nuova parte bassa, quella alta in metallo sarà aperta al pubblico solo in occasione di gare con particolare affluenza. Da ultimo l’abbonamento in Tribuna Daniele Corvetta garantirà a tutti gli abbonati l’ingresso esclusivo nell’area Hospitality anch’essa totalmente rinnovata in vista della nuova stagione.

La sottoscrizione dell’abbonamento potrà essere fatta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 oppure il sabato mattina dalle 9 alle 12 presso la segreteria dello stadio Benelli (ingresso da piazza Sighinolfi).

Tutti gli abbonamenti continueranno ad essere caricati sulla RFC Fidelity Card, la carta dei tifosi giallorossi che garantirà agli abbonati numerosi vantaggi presso i partner del Ravenna Football Club. Noi siamo pronti a vivere una grande stagione, ti aspettiamo al Benelli, perché #LeoniSiNasce.

TARIFFE FASE PRELAZIONE (29/7 – 10/8)

Ridotti: donne, over65, soci RFC SPA.

TARIFFE PROMOZIONALI

Universitari: solo 50€ in Curva Mero o Parterre.

Under 18: solo 40€ in Curva Mero o 50€ Parterre.

Under 14: solo 10€.