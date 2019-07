Ravenna Women FC: mister Piras e il suo staff riconfermati anche per la stagione 2019/20

Il Ravenna Women FC comunica di avere raggiunto l’accordoper la riconferma del mister Roberto Piras e di tutto il suo staff per la stagione 2019/2020. Dopo l’ultima annata che ha visto Ravenna Womensfiorare la promozione terminando al terzo posto di un campionato molto complicato, anche quest’anno misterPiras si dice pronto e carico ad affrontare una stagione stimolante.

“Ringrazio la società per la fiducia che ha riposto in me nel riconfermarmi per la prossima stagione. – afferma mister Piras e sulle impressioni riguardanti il passato ed il futuro dice – La passata stagione siamo partiti praticamente da zero con una rosa nuova di zecca, con ragazze giovani e giocatrici esperte per la categoria. Abbiamo lottato fino alla fine per la promozione, traguardo che ad agosto sembrava una chimera, gran merito va dato al gruppo che ha mostrato appartenenza e coesione di squadra. Per la prossima stagione stiamo cercando di allestire una rosa all’altezza della situazione con innesti importanti per sopperire alle partenze”.

Per quanto riguarda i nuovi obiettivi dichiara: “Che dire, questo è il periodo dei proclami. Io, per mia abitudine non mi sbilancio mai e dico che sarà il campo a dire la sua. Sicuramente c’è grande voglia di ripartire, sarà un altro campionato entusiasmante dove il livello sarà ancora più alto. Noi siamo pronti!”.