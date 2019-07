Rinascita Ravenna prima al trofeo nazionale di pattinaggio velocità di Imola

Ottimo risultato per la società Rinascita Ravenna al trofeo nazionale di pattinaggio velocità di Imola che grazie ai numerosi piazzamenti riesce ad ottenere il primo posto nella classifica di società davanti ai padroni di casa (Gip Imola) e a numerosi team provenienti anche dalla Sicilia e con la partecipazione di alcuni atleti stranieri.

Alice Rossini la fa da padrone vincendo tutte le prove nella categoria allievi, argento anche per Martina Milandri nella categoria iunior, argento anche per Leonardo Milani, Rossini Cristiano nei giovanissimi, altro argento per Mattia Borghesi esordiente, bronzo conquistato per Filippo Tassinari ottimo bronzo anche per Alice Beccari e liverani Anna nella categoria ragazze. Completano i piazzamenti Ferlita Nicholas.

Torna alla vittoria anche Benedetta Rossini nella categoria assoluta sul giro lanciato a cronometro per il sodalizio skating club Rovigo che la sostiene ormai da due anni. Da segnalare che il sodalizio Ravennate si arricchisce di una nuova atleta Emma Fiorentini, categoria ragazze, proveniente da Imola di sicuro valore che debutterà già da prossima al trofeo nazionale di Martinsicuro