Ravenna, il concerto dei Roma Amor alla foce del Bevano chiude il Festival Naturae

Rinviato domenica scorsa a causa del maltempo, è in programma nel pomeriggio di domani, domenica 4 agosto a partire dalle 17:30, il concerto conclusivo della dodicesima edizione del Festival Naturae: che tradizionalmente si tiene a pochi metri dalla foce del Bevano, un luogo di grande suggestione ambientale al quale non è possibile accedere con l’automobile, ma soltanto attraverso mezzi di locomozione “puliti” (a piedi, in bicicletta, a cavallo, in canoa…).

In programma il concerto dei Roma Amor: con Euski, Chitarra acustica e voce, Candela fisarmonica e basso, Roberto Zabberoni chitarra, mandolino e armonica. Per informazioni: www.festivalnaturae.it.