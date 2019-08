Lorenzo Montanari di Pedale Azzurro Ravenna è il nuovo campione italiano nella velocità a squadre

Grande soddisfazione al Pedale Azzurro Rinascita di Ravenna per i risultati ottenuti a Torino da Lorenzo Montanari ai Campionati Italiani su Pista.

L’atleta di San Zaccaria, selezionato nella squadra dell’Emilia Romagna, ha vinto il titolo italiano nella specialità velocità a squadre e si è classificato secondo nell’inseguimento a squadre. “Due importanti podi – commenta Ivan Montanari, presidente del sodalizio ravennate – che riportano il ciclismo ravennate ai vertici nazionali. Una conferma del continuo lavoro di base che svolge il Pedale Azzurro Rinascita. Sofia Collinelli, campionessa europea nell’inseguimento a squadre su pista nella categoria juniores e in questi giorni impegnata in Olanda con la maglia azzurra ai campionati europei su strada, proviene proprio dal vivaio della nostra società avendo indossato la nostra maglia per 7 anni. Un impegno costante, grazie all’attività di puro volontariato svolto da molte persone, che quest’anno ha portato, per il terzo anno consecutivo, la vittoria nella categoria giovanissimi dei Meeting Regionali su strada e fuori strada e il quinto posto al Meeting Nazionale di Matera”.

Un 2019 che ha visto tesserati al Pedale Azzurro Rinascita ben 54 atleti.

Domenica 11 agosto, con partenza alle ore 9.30 si svolgerà a San Zaccaria il 40° Trofeo Ugo La Malfa che vedrà alla partenza un

centinaio di atleti e anche il neo campione italiano Lorenzo Montanari.