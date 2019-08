Ravenna: viale delle Americhe oggi, dopo la fine dei lavori, è diventata una gran bella strada

Dopo diversi mesi di lavoro Viale delle Americhe, importante arteria di Punta Marina, è diventata una gran bella strada e assieme al Lungomare, offre proprio una gran bella immagine del paese.

Non vivo a Punta ma, come tanti ravennati, ci vado molto spesso. D’estate quotidianamente. Mi piace pubblicare questo breve post e alcune foto del risultato dei lavori, anche per dare segno all’amministrazione e all’assessore competente che i cittadini si accorgono delle cose fatte bene e le apprezzano.

Questa è la città che ci piace.

Paolo Toso