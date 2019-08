Ringrazio i medici che hanno operato il mio piccolo Matteo, per la loro umanità e dolcezza

Vorrei ringraziare tutti quei medici dell’ospedale di Ravenna, che lunedì 5 agosto erano in sala operatoria. Anche se so che si è trattato di una banale operazione di routine, volevo ringraziare tutta l’equipe per l’umanità, la simpatia e la dolcezza che ha avuto nell’accogliere il mio Matteo. Per il sorriso che hanno strappato a noi genitori in preda all’ansia. Umanità importantissima per quei piccoli pazienti che devono essere operati.

N.