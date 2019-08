Marina di Ravenna. Dal 9 al 17 agosto torna la Festa del Mare

Si terrà dal 9 al 17 agosto la tradizionale Festa del Mare e dello Sport di Marina di Ravenna, in piazza Dora Markus.

Lo stand gastronomico sarà gestito totalmente dalle tre società sportive del paese: Atletica Mercurio, Gruppo sportivo Drago e Ravenna Chiefs Football.

Da qualche anno la Pro Loco di Marina di Ravenna ha scelto, nell’ottica di un supporto a queste attività, di affidare la parte enogastronomica della Festa alle tre società sportive. Confermato anche il gemellaggio con il gruppo podistico di Brisighella: sarà quest’ultimo ad occuparsi del ristorante con specialità di terra mentre le società di Marina di Ravenna prepareranno e serviranno il menù di pesce. Previsto un intrattenimento musicale con VJ ad accompagnare le serate.

Lungo viale delle Nazioni confermato il mercatino. Il 9 e il 16 agosto sono previste inoltre le visite guidate ai Bunker del paese: il ritrovo è al bar della Festa del mare alle 19 in piazza Dora Markus con una passeggiata della durata di un’ora e un quarto, completamente gratuita.

Ad organizzarlo il Bunker Tour Ravenna in collaborazione con la pro loco.

Il 15 agosto tornano i fuochi di artificio in zona faro.