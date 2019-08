Torna l’appuntamento con le “Storie di paura per bambini e bambine coraggiose” a Castiglione di Ravenna

Venerdì 9 agosto, alle 10:30, torna alla biblioteca Celso Omicini di Castiglione di Ravenna (in via Vittorio Veneto 21) l’appuntamento con le “Storie di paura per bambini e bambine coraggiose”, letture di libri modificati a cura dei ragazzi e delle ragazze del progetto Lavori in Comune.

L’attività è organizzata dall’assessorato al Decentramento in collaborazione con Reciprocamente, centro servizi e documentazione in comunicazione alternativa aumentativa (CAA) e l’Istituzione Biblioteca Classense. Sono invitati tutti i bambini e le bambine dagli 8 agli 11 anni, ingresso gratuito.