Grandi risultati per Rinascita pattinaggio Ravenna al trofeo internazionale di Santa Maria Nuova di Iesi

La Rinascita pattinaggio Ravenna ha ottenuto il quarto posto nella classifica di società al trofeo internazionale della 6 giorni su pista di Santa Maria Nuova di Iesi (AN) valida come prova di coppa Europa. Presenti 12 paesi stranieri per un totale di 59 società partecipanti, la Rinascita del presidente Milandri ha ottenuto la vittoria della classifica generale nella categoria allieve con una splendida Alice Rossini che con due vittorie di tappa ha ottenuto pure il primo posto nella combinata di coppa Europa, ottimo risultato anche per Emma Fiorentini che vincendo l’ultima tappa grazie ai numerosi piazzamenti vince anch’essa la classifica di coppa Europa nella categoria Ragazze.

Martina Milandri raggiunge il podio di combinata con un ottimo bronzo nella categoria iunior. Nella categoria Senior Benedetta Rossini in forze allo skating club Rovigo, ottiene un quinto posto nella classifica generale, che la pone tra le più forti atlete nel panorama mondiale, infatti presenti vi erano tre campionesse del mondo una atleta francese vice campionessa mondiale agli ultimi world roller games di Barcellona svoltosi lo scorso mese.

“I piazzamenti di Cristiano Rossini , Filippo Tassinari, Leonardo Milani, Marco Milandri completano un risultato di società insperato alla vigilia e che ci incoraggia in vista dei prossimi campionati italiani di inizio settembre a San Benedetto del Tronto” affermano dalla società sportiva.