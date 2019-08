Ravenna, tratto pericoloso in via dello Stagnino: chiesto intervento immediato di messa in sicurezza

Abbiamo provveduto ad informare immediatamente la segreteria dell’Assessore ai lavori Pubblici Roberto Fagnani perché intervenga per il ripristino e la messa in sicurezza di un tratto di via dello Stagnino, una delle vie traverse della zona PIIP artigianale di Roncalceci che si mostra gravemente ammalorata.

La strada in oggetto è costantemente percorsa da mezzi pesanti e dediti a trasporti eccezionali e destinati alle varie attività della zona. Ora, in corrispondenza di un precedente scavo, il manto stradale mostra evidenti avvallamenti ed in un punto preciso anche un pericoloso cedimento, oltre allo spostamento di un tombino.

Queste sono situazioni che potrebbero risultare pericolose per chi si trova a percorrere il tratto in questione, per lavoro, per diletto o più semplicemente per recarsi alla Eco Area di Hera.

Fatta la debita segnalazione confidiamo in un sollecito intervento di messa in sicurezza come già altre volte accaduto per altre situazioni analoghe da noi segnalate ma soprattutto siamo a rammentare all’Assessore sempre attento alle nostre richieste, la sempre più necessaria messa in sicurezza anche di tutta via della Produzione, che giorno dopo giorno continua a mostrare il suo stato di degrado.

Per Comitato Cittadino di Roncalceci

Cinzia Pasi