Altri due rinforzi tra i pali per Ravenna Women FC con Asia Sargenti e Federica Demarchi

Il Ravenna Women FC comunica di aver raggiunto l’accordo con Asia Sargenti e Federica Demarchi per il loro passaggio in giallorosso. Le ragazze verranno inserite nell’organico della squadra Primavera ma, seguendo la nuova impostazione tecnica data dalla società, saranno a disposizione anche per la Prima Squadra.

Asia Sargenti (Portiere classe 2003), arriva in prestito dalla Juventus FC. “Speravo in questa chiamata – dice – ho avuto diverse offerte ma una volta vista la realtà Ravenna, la squadra e il progetto non ho esitato un attimo”. Sulle previsioni future Asia dimostra una maturità che poco si vede nelle atlete della sua età: “ Credo che la mia sia un’età in cui si può sempre migliorare e credo che la squadra e lo staff mi aiuteranno in questo come d’altronde sto vedendo in questi giorni di ritiro”.

Federica Demarchi (Portiere classe 2000), arriva dal Florentia San Gimignano. Al momento della firma Federica si dimostra entusiasta: “Mi ha subito convinta il progetto. È una società – aggiunge – che punta molto sulle giovani, da parte mia spero di dimostrare che hanno fatto la scelta giusta e allo stesso tempo cercherò di migliorare sempre di più”. E sulle impressioni future? “Cercheremo senza dubbio di fare bene, la squadra e lo staff sono molto preparati. Aspettiamo solo di vedere cosa dirò il campo. Personalmente cercherò di dare il mio contributo alla causa”.