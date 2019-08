Conad Olimpia Teodora Ravenna riprende gli allenamenti: prima riunione in sede e sessione pesi in palestra

Questa mattina, lunedì 19 agosto, è ripresa, dopo la pausa estiva, la stagione della Conad Olimpia Teodora Ravenna, che si è ritrovata in sede per la prima riunione, per poi spostarsi in palestra per una sessione di pesi.

Sono 11 le convocate per il raduno, a cui sarà aggregata anche Clara Canton, le cui condizioni fisiche dopo l’infortunio patito lo scorso anno saranno valutate nel corso della preparazione. Assente giustificata la belga Dominika Strumilo, impegnata con la propria nazionale.

Martedì 20 e sabato 24 agosto appuntamento alle ore 9 al campo scuola di via Falconieri 26, a Ravenna, con una seduta di atletica aperta a tutti gli appassionati. Mercoledì 21 e venerdì 23 ancora pesi in palestra, sempre alle 9, mentre giovedì 22 è in programma alle 10 un allenamento in piscina a Porto Fuori.