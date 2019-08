Due ruggiti in più in casa del Ravenna Women FC: arrivano Martina Naldoni e Nina Ligi

Il Ravenna Women FC comunica di aver raggiunto l’accordo per i prestiti di Martina Naldoni dal Florentia San Gimignano e Nina Ligi dal Riccione.

Martina Naldoni, attaccante classe 1999, presenta caratteristiche fisiche importanti con un altezza di 1.80 cm. Alla domanda su che realtà ha trovato al suo arrivo risponde: ” Ho trovato una squadra molto assortita, con un giusto equilibrio tra giocatrici di esperienza e giocatrici giovani”. Aggiunge poi: “Rientro da un infortunio al crociato e per riprendermi ho partecipato al campionato estivo WPSL (Seconda divisione) negli Stati Uniti con l’OSA Seattle, ora sono pronta e darò il massimo”

Nina Ligi, centrocampista classe 2002, dimostra fin da subito un’elevata intelligenza tattica e piedi buoni. Sulle prime impressioni risponde: “Sono state buonissime, ho trovato un ambiente bello e molto sereno. Credo sia il progetto giusto per me.” E sugli obiettivi personali e di squadra conclude: “ Il mio obiettivo principale è quello di crescere ulteriormente come giocatrice e di conseguenza aiutare la squadra a far bene e affrontare al meglio questa stagione”.