Arrestato spacciatore di cocaina dalla Polizia di Ravenna

La Polizia ha arrestato O.B., 28enne cittadino albanese, residente a Ravenna per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ciò è stato possibile grazie all’esecuzione di una perquisizione locale e personale nei confronti del ragazzo.

Il 28enne è stato trovato in possesso di due involucri in cellophane e carta stagnola risultati contenere cocaina (20 grammi peso lordo), che era occultata sotto la base del tavolo del soggiorno dell’abitazione di O.B.

La perquisizione, eseguita dagli agenti della Narcotici, ha consentito di rinvenire nella camera da letto di O.B. la somma di 1.015,00 euro suddivisa in banconote di vario taglio ritenuta il provento dell’attività illecita condotta da O.B. ed una ulteriore dose di cocaina del peso di grammi 0.6 mentre all’interno della cucina dell’appartamento è stato rinvenuto e sequestrato diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e una bilancia elettronica di precisione.

O.B. è stato quindi condotto negli uffici della Questura dove è stato dichiarato in stato d’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; al termine delle formalità di legge, l’uomo è stato sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto.