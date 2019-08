Marina Romea. 170 iscritti al 1° Ravenna Cross Triathlon di domenica 1 settembre

A Marina Romea tutto è pronto per il Ravenna Cross Triathlon di domenica 1 settembre. La macchina organizzativa si è mossa benissimo fin dalla primavera, e i risultati sono davvero soddisfacenti: sono più di 170 gli atleti che prenderanno parte alla prima edizione del Ravenna Cross Triathlon: una manifestazione dalle caratteristiche davvero suggestive (una frazione di 750 metri a nuoto in mare, quindi 20 chilometri in mountain bike fra valli e pinete, e infine 5 chilometri di corsa sulla riva del mare, percorrendo la spiaggia di Marina Romea da nord a sud), che partirà e arriverà al Romea Beach, lo stabilimento balneare promotore dell’evento.

Alla presenza, fra gli altri, dell’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, che ha garantito di essere fra gli spettatori di un evento decisamente significativo sia a livello turistico che in ambito sportivo.

Un evento organizzato da Fabrizio Cutela (local race director di Ironman) e inserito nel circuito ufficiale Terre di Triathlon, nonché nel calendario ufficiale Emilia-Romagna Tri-Cup. E che gode del patrocinio del Comune di Ravenna: proprio per la sua importanza anche a livello turistico per l’intero comparto dei Lidi Nord, visto che promette di richiamare centinaia di persone (fra partecipanti, accompagnatori e turisti) per diverse giornate, e comunque di affascinare tutti i bagnanti che saranno a Marina Romea nel corso della gara.

La gara si terrà infatti nella mattina di domenica 1 settembre, con partenza (alle 10) e arrivo (previsto per le 12.30) al Romea Beach di Marina Romea. La sessione nuoto sarà aperta agli atleti diversamente abili che potranno partecipare nella modalità a squadre.

Ma l’intero weekend sarà caratterizzato da un ricchissimo calendario di eventi – sportivi e spettacolari – ospitato dallo stabilimento balneare, che già da anni si caratterizza per organizzare e ospitare decine e decine di iniziative da marzo a ottobre. Nei giorni del RCT, intanto, accanto al Romea Beach verrà allestito un Expo Village, con le ultime novità del mondo delle due ruote e i relativi accessori.

Già nel tardo pomeriggio di domani, venerdì 30 agosto, è prevista la “Ride by night passion”, notturna in mountain bike che negli scorsi anni ha attratto centinaia di appassionati. Si tratta di una notturna in mountain bike, con partenza alla francese dalle 19 alle 19,30: i percorsi, segnalati con attenzione, saranno due: uno pensato per i bambini di 8 km, che costeggerà una parte della Piallassa Baiona alle spalle di Marina Romea; un altro di 23 km, che si snoderà tra Marina Romea, la pineta San Vitale costeggiando il fiume Lamone e la Piallasa Baiona.

Sarà un evento non competitivo caratterizzato da un’accoglienza curata dall’organizzazione Otw che non lascia nulla al caso: rastrelliera con sorveglianza per le biciclette, spogliatoi illuminati, doccia calda, lavaggio bici con lancia, assistenza meccanica e medica, pacco gara gourmet con prodotti di qualità e premi per la squadra più numerosa, il gruppo più simpatico, al rider più giovane e a quello meno giovane. Per informazioni 335 267765 / 333 6423897.

Nella serata di sabato 31, sempre al Romea Beach, è in programma un dj set a partire dalle 19, con successiva cena dei triatleti. Il tutto grazie alla collaborazione con Radio International, media partner dell’evento (che avrà come speaker speciale il triatleta Dario Nardone).

Va aggiunto infine che “Nautica e natura” – l’ATI costituita nello scorso autunno grazie all’impegno di alcuni esercenti turistici del territorio, coordinati dal Romea Beach, che ha come scopo la promozione in maniera congiunta dei Lidi Nord del ravennate – porterà nella località, fra domani e domnica, una decina di giornalisti di testate turistiche nazionali, per un educational tour incentrato non solo sul Ravenna Cross Triathlon ma anche sulle bellezze di Ravenna e degli ambienti naturali dei Lidi Nord.