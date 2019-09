Avvistato cinghiale a Punta Marina. Ass. Clama chiede alle istituzioni che l’animale sia messo in salvo

L’associazione C.L.A.M.A commenta in una nota l’avvistamento di oggi, di un esemplare di cinghiale, da parte di alcuni cittadini, a Punta Marina. “Le immagini – commentano da C.L.A.M.A – lo ritraggono disorientato, forse alla ricerca del modo per tornare al sicuro, se di zona sicura si può parlare per animali che vengono cacciati ormai in ogni luogo e stagione. La nostra associazione chiede alle istituzioni di non cedere ancora una volta alle richieste di chi starà già riscaldando le doppiette, ma di attivarsi con centri di recupero specializzati per portare il povero animale in salvo.”

“Sappiamo bene che centinaia di suoi simili vengono uccisi ogni anno. Ma almeno per lui , il cui video ha suscitato commozione e curiosità, chiediamo a gran voce che ci si attivi per arrivare al lieto fine. L’essere umano invade e distrugge l’habitat degli animali ogni giorno di più. Nel caso dei cinghiali poi, le specie nostrane sono state ibridare con altre più prolifiche, sempre al fine di fornire più occasioni di «divertimento» ai cacciatori. Cerchiamo, per una volta almeno, di restituire dignità alla natura e agli esseri viventi che la abitano, e chiedono solo di vivere” conclude l’associazione.