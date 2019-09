Nella serata di domenica 1° settembre si è conclusa la prima edizione del palio della voga città di Ravenna: 42 bagnini e bagnine a colpi di remi hanno intrattenuto circa 500 spettatori accorsi per vedere chi si aggiudicava il titolo di miglior vogatore in canotta rossa della riviera.

In una serata di fine estate, nella suggestiva cornice della darsena pescherecci di Marina di Ravenna, Endas Ravenna e la Società nazionale Salvamento sez.Ravenna con il patrocinio del comune di Ravenna hanno costruito un format unico nel suo genere per la città. I protagonisti delle spiagge, dai lidi Ferraresi a Riccione, si sono divertiti e hanno intrattenuto il pubblico in un mix tra folklore e attualità al termine della stagione. Un successo, commentano gli organizzatori, che se nel marzo 2019 poteva essere insperato, mentre tra i tavoli si ragionava sul da farsi e nasceva quindi l’idea, oggi possiamo definirlo concretizzato grazie al momento di grande aggregazione e vittoria per lo sport appena terminato.

Nelle 21 batterie da due hanno avuto la meglio e son stati premiati dall’ass. con delega al Turismo Giacomo Costantini in ordine nel palio maschile: 1° classificato Federico Amadio (Ravenna), 2°classificato Simone Sacchi (Riccione), 3°classificato Ale Guardigni (Cervia).

Invece per il Palio Femminile: 1° classificata Giulia Arisini (Ravenna), 2° classificata Vanessa Malerba, 3° classificata Giorgia Benini (Comacchio).

Miglior tempo del Palio invece per Gabriele Tosi da Bellaria Igea Marina.

Simona Tarlazzi per la salvamento Genova e Andrea Vasi dell’endas Ravenna soddisfatti della splendida riuscita della manifestazione intendono riorganizzarla in una nuova edizione e ringraziano tutti coloro che hanno contribuito, in particolare gli enti e le istituzioni che sinergicamente hanno rilasciato le autorizzazioni necessarie nonché le due cooperative di pescatori disponibili allo spostamento delle imbarcazioni. Infine anche la Proloco di Marina di Ravenna che ha messo a disposizione i propri volontari e alcune delle sue strutture fondamentali alla realizzazione dell’evento e la cooperativa spiagge Ravenna che ha messo a disposizione i mosconi.