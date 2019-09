Riparte il corso di autodifesa organizzato da Linea Rosa: come partecipare

Linea Rosa in collaborazione con Krav Maga Romagna organizza un nuovo corso di autodifesa aperto a tutte le donne, maggiorenni, residenti nei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi. Il corso prevede un numero massimo di 40 partecipanti (farà fede la data della mail di iscrizione). Per accedere alle lezioni pratiche in palestra, è obbligatoria la frequenza a tutti e 3 gli incontri della parte teorica del corso, che si svolgeranno presso la Casa del Volontariato, via Sansovino, 57 a Ravenna con inizio lunedì 16 settembre 2019 ore 20,30 a cadenza settimanale.

Le lezioni pratiche di autodifesa, previa presentazione di certificato medico, si terranno in palestra con orario 20,30 – 22,30 in collaborazione con l’Associazione KravMaga Romagna, nelle serate di lunedì, con cadenza settimanale per 7 incontri. È obbligatoria la preiscrizione via mail indicando i propri dati anagrafici completi, a linearosa@racine.ra.it. Si darà la precedenza alle donne che non hanno mai partecipato ad altri corsi realizzati da Linea Rosa.