Ravenna. Auto in fiamme nel cuore della notte. Paura in Via Zagarelli alle Mura

Attimi di paura in Via Zagarelli alle Mura, nel cuore della notte tra martedì 10 e mercoledì 11 settembre.

Intorno a mezzanotte e trequarti, alcuni residenti hanno notato che un’auto parcheggiata all’incrocio con Via Pascoli, stava andando a fuoco.

Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco di Viale Randi, che sono intervenuti con una squadra e che nell’arco di una mezz’ora hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Secondo le prime informazioni sembra da escludersi l’origine dolosa e sembra probabile che l’incendio sia stato innescato da un cortocircuito, nella parte anteriore della vettura.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Ravenna.