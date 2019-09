Proseguono gli allenamenti di OraSì Ravenna in vista della seconda partita contro Assigeco

L’OraSì Ravenna inizia la quarta settimana di allenamenti, in vista della seconda partita di Supercoppa, in programma oggi, mercoledì 11 settembre, alle ore 20.30, al PalaBanca di Piacenza contro l’Assigeco.

Coach Massimo Cancellieri presenta così la partita: “Dopo due giorni, tolto l’elemento del fastidio della sconfitta contro Forlì, la valutazione globale non è negativa. Prendiamo come un’opportunità il fatto di giocare dopo tre settimane, per scoprire quali sono i nostri difetti su cui poter lavorare e migliorare, per arrivare preparati al 6 ottobre. La squadra c’è, ho visto i ragazzi determinati, alcuni di loro spiccano per personalità e hanno contribuito ad innalzare ulteriormente il ritmo e l’intensità. In soli tre giorni non può di certo cambiare molto, ma fare già un solo passo in avanti sarebbe oro in questo periodo”.

Piacenza, che nella prima gara di Supercoppa ha perso 90-77 sul campo di Imola cercherà, come i giallorossi, di invertire la tendenza. “Sarà una partita complicata – prosegue Cancellieri – l’Assigeco è una squadra con buonissimi giocatori e tante frecce al proprio arco, ha un leader tecnico, Ferguson, e un pacchetto di italiani molto solidi, che nulla hanno da invidiare agli altri giocatori del girone”.

L’ingresso al PalaBanca sarà a offerta libera e l’intero incasso della partita verrà devoluto in beneficenza alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Codogno.

Il Basket Ravenna esprime inoltre la sua vicinanza a Maurizio Miccoli, storico custode del Pala Costa, che si è infortunato durante i lavori di riordino e chiusura nel post partita, subendo la frattura dell’omero del braccio sinistro e che necessiterà di un’operazione chirurgica. All’amico Maurizio i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutta la famiglia del basket cittadino.

Giovedì 12 settembre, intanto, riparte la campagna abbonamenti “Unisciti a noi”. La seconda fase, aperta a tutti, prevede la vendita libera dei posti disponibili per le gare interne al Pala De André. Gli uffici del Basket Ravenna, in Viale della Lirica 21, saranno aperti dalle 10 alle 15 e venerdì dalle 10 alle 13. Gli orari della prossima settimana verranno comunicati nei prossimi giorni.

Per informazioni: tel. 0544 450598 e segreteria@basketravenna.it.