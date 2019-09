Statizzazione dell’Accademia di Belle Arti e Istituto Verdi, Frati (Pd): “Importante obiettivo raggiunto”

Il percorso di statizzazione dell’Accademia di Belle Arti e dell’Istituto Musicale Giuseppe Verdi entra finalmente nell’ultimo miglio. Con la delibera esaminata ieri, 10 settembre, in commissione consiliare infatti sono state definite le linee di indirizzo e sono state gettate le basi per quello che potrà essere il futuro “politecnico delle arti” di Ravenna.

“A questo obiettivo – ha commentato il consigliere PD Marco Frati – si arriverà attraverso una federazione dei due istituti che in questo modo manterranno la loro autonomia. Il ringraziamento più grande va all’assessora Bakkali che, insieme ai dirigenti dell’Istituto musicale e dell’Accademia, ha lavorato per questo obiettivo che Ravenna inseguiva da anni. La statizzazione infatti era un punto importante del programma di mandato del sindaco sul quale la maggioranza ha mostrato grande sensibilità e attenzione. Da parte nostra auspichiamo e chiediamo che eventuali risorse che potrebbero derivare da questa operazione siano reinvestite interamente su Accademia e Istituto musicale per qualificarne ulteriormente le attività e per dare finalmente una risposta positiva al bisogno di ulteriori spazi che da troppo tempo affligge i due enti.”