Ravenna, revocato lo sciopero dei trasporti pubblici indetto per il 16 settembre

Al termine di un incontro svoltosi nella giornata di ieri, 12 settembre, le organizzazioni sindacali FIT-CISL, UIL Trasporti e UGL hanno revocato lo sciopero aziendale di 24 ore proclamato per la giornata di lunedì 16 settembre. I servizi di Trasporto Pubblico si svolgeranno quindi regolarmente.

Il Presidente di Start Romagna Ing. Roberto Sacchetti e il Direttore Generale Ing. Giampaolo Rossi esprimono soddisfazione per il disagio evitato agli utenti in una giornata già delicata per la ripresa delle attività scolastiche. Evidenziano “il senso di responsabilità dimostrato, punto di partenza per proficue relazioni industriali indispensabili vista l’importante fase che il TPL ha davanti, fase che richiede il contributo di tutti”.