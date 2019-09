A San Pietro in Vincoli iscrizioni aperte per i corsi di ginnastica mentale dedicati alla terza età

Sono aperte le iscrizioni per il corso di memory training che partirà lunedì 7 ottobre, alle 14 a San Pietro in Vincoli. Si tratta di un ciclo di otto incontri (2 ore ciascuno), a cadenza settimanale, rivolto a tutte le cittadine e i cittadini over 60. Ai partecipanti saranno proposti esercizi pratici per stimolare le funzioni cognitive come l’attenzione, la memoria e la capacità di pensiero logico. Il corso è completamente gratuito con obbligo di iscrizione.

Lunedì 23 settembre, alle 15.30, si terrà una conferenza pubblica introduttiva e di presentazione dell’attività con Mascia Tacconi, psicologa dell’Ausl Romagna, presso la sala consigliare in via Pistocchi 41/A. A guidare il percorso l’associazione Kairos in collaborazione con il Comune – Assessorato al decentramento e con l’Ausl.

È possibile iscriversi presso la sede decentrata di San Pietro in Vincoli, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13, oppure telefonando allo 0544/485770, o inviando una mail a vincoli@comune.ra.it.