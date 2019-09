Arte. La ravennate Elena Sabattini organizza una mostra in Qatar

Dal 2 al 13 ottobre 2019 la città di Doha ospiterà la prima mostra in Qatar dell’artista Caterina Varchetta presso il Katara Cultural Village, fondazione tra le più attive in Qatar per la promozione dell’arte contemporanea e suggestivo luogo di sperimentazione, dove si incrociano e si incontrano espressioni artistiche da tutto il mondo.

Organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Doha e dal Katara, la mostra personale si compone di tele e porcellane realizzate dall’artista durante la sua esperienza di vita in Qatar, alcune delle quali inedite e mai esposte, per la curatela della ravennate Elena Sabattini, storica dell’arte e co-founder del blog d’arte ARS 404.

La mostra fa parte della rassegna “Giornata del Contemporaneo – Italian Contemporary Art”, un’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale attraverso la sua rete di Ambasciate, Consolati e Istituti di Cultura per far conoscere nel mondo il panorama artistico contemporaneo italiano. Il progetto aderisce inoltre alla “XV Giornata del Contemporaneo”, realizzata in Italia il 12 ottobre dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dall’Associazione dei musei d’arte contemporanea italiani (AMACI).

“Nell’esposizione, dal titolo “No boundaries” – senza confini – le opere dialogano apertamente tra loro, creando un collegamento “vivo” tra il background artistico di Caterina, influenzato dalla cultura italiana e napoletana, e i simboli della tradizione locale e del paesaggio in continua evoluzione del Qatar – commenta Elena Sabattini -. L’incontro-scontro che ha dato vita a una nuova forza creativa e creatrice, nata per Caterina Varchetta dalla sua esperienza in Qatar, e che ha scosso nel profondo la sua intensità artistica».

«Siamo molto soddisfatti di partecipare alla rassegna proponendo un’artista italiana che ha realizzato molte sue opere proprio a Doha – afferma l’Ambasciatore d’Italia in Qatar, Pasquale Salzano – dando vita ad una fusione e ad una commistione di influenze tipiche sia della cultura italiana che della tradizione locale. Un’interpretazione davvero unica e suggestiva, che è simbolo delle nuove ed interessanti prospettive di scambio culturale e contaminazione artistica che si sono avviate in questi anni tra Italia e Qatar».