Castiglione di Ravenna. Caregiver Day “Insieme per condividere”

Dopo il primo appuntamento a Cervia del Caregiver Day, si terrà venerdì 18 ottobre a Castiglione di Ravenna il secondo appuntamento del programma delle giornate per coloro che si prendono cura di una persona non autosufficiente organizzato dall’Unione italiana lotta alla Distrofia Muscolare-Sezione di Ravenna in collaborazione con Solidarietà Intrapresa Società Cooperativa Sociale Onlus.

Il titolo è “Insieme per condividere: se i bisogni sono speciali anche la comunità può esserlo!”. Si svolgerà in via Ponte della Vecchia n. 86 presso il Complesso Sacro Cuore della Cooperativa.

Si inizia con un Open Day dalle 9.30 alle 17.30, con apertura alla cittadinanza, in cui poter vedere di persona come l’accoglienza di persone con disabilità può prendere forme e tempi diversi, a seconda dei bisogni di ciascuno.

Alle ore 17:30 si terrà l’incontro pubblico “Persone che accompagnano persone – Ognuno è prezioso”.

Intervengono Monica Pozzi, Responsabile équipe di progettazione e coordinamento di Solidarietà Intrapresa e Valerio Tomaselli, Presidente della Cooperativa Sociale Onlus Amici di Gigi.

Con taglio esperienziale e dialogico, si tratterà dei bisogni speciali, testimoniando come alla complessità delle necessità si risponde meglio quando si è in più d’uno e se si condivide uno sguardo/progetto. Si presenterà il lavoro fra Servizi quale risorsa preziosa e fragile, ed anche come il lavorare insieme può legare sia persone che opere – fra le Case di Complesso Sacro Cuore, è tangibile quanto sia l’amicizia a costruire reti.

Seguirà Bernadetta Ranieri, Autrice del libro “Fattore f: fratelli per sempre” riguardo ai bisogni, al sostegno e riconoscimento dei fratelli e sorelle di persone con disabilità. Le difficoltà del proprio fratello o sorella possono diventare risorsa per sé e per la società e, quindi, trasmettere quanto di favorevole può avere una situazione apparentemente e drasticamente negativa.

Carlo Pantaleo, Formatore, Coordinatore progetti generativi e Caregiver Day tratterà della rete dei sostegni evolutivi alla persona con progetti e processi generativi nelle relazioni di cura.

Si darà ampio spazio alle domande e al confronto tra esperienze.

La cittadinanza è invitata a partecipare, l’ingresso è gratuito.

Coloro che lo richiederanno potranno ricevere l’attestato di partecipazione.