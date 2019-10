Due gelatieri ravennati rappresenteranno il gelato artigianale in Sud Corea. A fine ottobre 2019 si terrà infatti a Gohueng un festival dedicato alla promozione di un particolare frutto locale: lo Yuzu. A rappresentare il gelato artigianale italiano sono stati chiamati, di ritorno dallo Sherbeth Festival di Catania, Giorgio Urso Calè e Diletta Renna titolari della Gelateria Il Divino di Via Mazzini che dovranno cimentarsi in questa nuova avventura.

Durante il festival diversi esponenti provenienti da tutta Europa utilizzeranno questo frutto per realizzare diversi pietanze e non poteva mancare uno dei prodotti per cui l’Italia è famosa nel mondo: il gelato.