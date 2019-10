In piazza Kennedy inaugura un nuovo spazio espositivo “Le Petit Atelier”

Sarà inaugurato sabato 26 ottobre, “Le Petit Atelier” un nuovo spazio espositivo in Piazza Kennedy, Galleria Rasponi spazio 23 a Ravenna.

“Le Petit Atelier” è un progetto culturale per l’inclusione sociale promosso dall’associazione no profit Arteinte Social Project di Ravenna, fondata da Valeria Leoni e da un gruppo di genitori con figli disabili.

Il progetto nasce dall’idea di creare un luogo dove poter sperimentare nuove attività creative e intellettuali; uno spazio espositivo di mostre fotografiche a carattere etico sociale.

All’interno sarà allestita una mostra dedicata ai disegni del libro “Diamante: viaggio verso lo stupore”, prodotto tramite la scrittura collettiva dai ragazzi del centro “Arcobaleno”, Coop. Sociale “La Pieve”. A cura di Alessandra Cavarra (educatrice Coop. Sociale” Il Cerchio”), operatrici del centro “Arcobaleno”, Valeria Leoni e Gas Devy.

L’inaugurazione è svolta con la collaborazione della Cooperativa sociale “La Pieve” di Ravenna.

All’evento saranno presenti gli educatori e i ragazzi del Centro Arcobaleno della Coop “La Pieve” che hanno contribuito alla stesura del libro “Diamante: viaggio verso lo stupore”, pubblicato da Arteinte Social Project.