Prima vittoria per l’Olimpia Teodora in Serie B2. Le giovani ravennati espugnano Fano al tie break

Dopo aver pagato dazio all’esordio nella categoria la settimana scorsa, la squadra di Serie B2 dell’Olimpia Teodora trova la prima vittoria in campionato contro Fano al termine di una partita combattutissima e decisa solo nei vantaggi del tie break.

Sul campo di Lucrezia di Cartoceto (PU), davanti a una palestra tutta esaurita con almeno 400 spettatori, le giovani ravennati, con aggregate anche Poggi e Altini dal roster della prima squadra, rimontano da sotto 2-0 e portano a casa i primi 2 punti nella nuova categoria.

La partita

Come 7 giorni prima, nel primo set l’Olimpia Teodora parte bene e si porta in vantaggio addirittura 5-11 e poi 11-16, ma nella seconda parte del parziale la squadra di casa va in temperatura e, sfruttando anche un calo in ricezione da parte di Ravenna, pareggia a quota 19. Nel finale in volata l’inerzia è tutta per Fano che chiude per 25-21.

Il secondo set è la fotocopia del primo: le ospiti partono forte e provano la fuga, ma nel finale arriva il sorpasso marchigiano, ancora grazie alla battuta e a qualche grande difesa. L’Olimpia Teodora reagisce, ma non riesce ad evitare la sconfitta per 25-23.

La squadra di Coach Rizzi ha il merito di tenere duro in avvio di terzo set, quando le padrone di casa provano a chiudere i conti. Con Poggi in regia, è il turno di servizio di Fontemaggi a spaccare il set, che poi scivola via facile in favore di Ravenna per il definitivo 15-25.

L’Olimpia Teodora recupera morale e vola subito sul 6-12 in avvio di quarto set, poi le ospiti resistono al tentativo di recupero avversario sul 14-16 e, grazie a 3 aces consecutivi di Fusaroli, fuggono definitivamente fino al 20-25 finale.

Il match si decide quindi al tie break, dove Ravenna parte avanti 2-4 e poi fino al 5-9 dopo il cambio campo. Fano recupera sull’8-10 e, sul 10-13, piazza un incredibile break di 3-0 che manda il quinto parziale ai vantaggi. Mentre la partita supera le 2 ore di gioco, le giovani Leonesse annullano un match point e conquistano la vittoria al terzo tentativo, grazie a una super difesa di Altini e Maiolani che vale il 16-18 finale.

Il tabellino

BCC Fano Pedini PU – Olimpia Teodora Ravenna 2-3 (25-21 25-23 15-25 20-25 16-18)

Ravenna: Poggi 4, Altini 11, Fusaroli 10, Monaco 17, Petre Paoloni (L), Fontemaggi 20, Bendoni, Maiolani 9, Benvenuti 2, Missiroli, Bissoni (L). N.e.: Peroni. All.: Rizzi.

Prossimo turno

Prossimo appuntamento sabato prossimo, 2 novembre, alle ore 18, alla Palestra Mattioli di Ravenna, per il match valido per la terza giornata del Girone G di Serie B2, contro Volley School Perugia.