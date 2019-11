Romagna RFC, a Perugia i galletti cercano il riscatto dopo i due ko consecutivi

Seconda trasferta consecutiva per il Romagna RFC, che dopo la prova a Civitavecchia domani sarà impegnato sul campo del Rugby Perugia (inizio ore 14.30).

Le prima due giornate del campionato di Serie A hanno lasciato i galletti fermi al palo e ora in questo scontro diretto con l’unica altra squadra del girone ancora a secco di vittorie hanno l’occasione di riscattare questo avvio in salita, severo per quanto riguarda i risultati in cui hanno dovuto fare i conti con l’adattamento alla nuova categoria.

I galletti ritornano sul campo Pian di Massiano, che lo scorso giugno ha fatto da sfondo alla finale per la promozione, dove ritrovano il Rugby Perugia a distanza di due anni dall’ultimo confronto con la formazione umbra, salita in Serie A nella stagione 2016-17. Il Perugia arriva a questo appuntamento dopo le due sconfitte con Noceto e Cavalieri Prato Sesto e con un punto al proprio attivo: c’è da aspettarsi un confronto serrato tra due squadre che hanno bisogno di raccogliere punti per non restare in fondo alla classifica. La partita sarà diretta dall’arbitro Leonardo Masini.

I convocati per questo appuntamento sono: Baldassarri, Bertoni, Coppola, Di Franco, Di Lena, Donati, Fantini, Fiori, Gallo, Gigante, Greene, Lamptey, Lepenne, Forlivesi, Maffi, Manuzi, Maroncelli, Martinelli, Mazzone, Paganelli, Pirini, Ravaioli, Spighi, Strada P, Velato, Villani.

Campionato di Serie A – II giornata: Perugia-Romagna, Medicei-Civitavecchia, Catania-Pesaro, Noceto-Unione Capitolina, Napoli Afragola-Cavalieri Union Prato Sesto

Classifica: Noceto e Medicei 10, Unione Capitolina 7, Napoli Afragola, Pesaro, Civitavecchia, Amatori Catania 5, Cavalieri Union Prato 4, Perugia 1, Romagna RFC 0

Serie A Femminile – Dopo due domeniche di stop riparte il campionato di Serie A Femminile per il terzo turno. Il Romagna RFC sarà in trasferta a Mantova, dove incontrerà il Calvisano, altra matricola del girone. Dopo il buon pareggio nell’esordio e la sonora sconfitta con l’esperto Rugby Riviera, le ragazze del Romagna vogliono ripartire nel modo giusto in questa prova con la squadra lombarda, reduce da due sconfitte nella prima parentesi del campionato.

Classifica: Fifteen Wilds All Bluff 7, Verona e Riviera 5, Romagna 2, Calvisano 1, Stanghella -4