Carla Soprani, anima del Re di Girgenti, insignita della Melvin Jones Fellow e felice per i nuovi mobili Ikea

Carla Soprani è l’anima del dormitorio di Ravenna “Re di Girgenti” nel Borgo San Rocco. Quando è stata insignita della Melvin Jones Fellow, massima onorificenza internazionale dei Lions Clubs (l’iniziativa fu promossa dal Lions Club Ravenna Romagna Padusa e dal suo presidente Luca Agostini) la prima cosa che ha detto durante la cerimonia di conferimento del prestigioso riconoscimento, è che considera questa onorificenza come un premio dedicato non a lei, “ma a tutti i volontari che insieme a lei operano instancabilmente per dare sollievo agli ultimi, a coloro che vivono ai margini della nostra società”.

Con dedizione e passione, Carla Soprani si fa carico di gestire e organizzare, con l’aiuto dei suoi preziosi volontari, un grande esempio di buone politiche sociali e di volontariato della nostra città. Agli ospiti della struttura viene offerta la cena, un servizio di lavanderia e un letto su cui dormire. Alcuni di loro partecipano attivamente anche alle faccende quotidiane preparando la cena e occupandosi della pulizia e manutenzione dei locali.

“Il Re di Girgenti – dice Carla Soprani – è una struttura a bassa soglia. Ha aperto i battenti l’8 febbraio del 2003, per accogliere persone in difficoltà, italiane e straniere che dormivano in strada. Inizialmente, c’era una convenzione fra A.S.P. (Azienda Servizi alla Persona), Comitato Cittadino Antidroga, CE.I.S. e Comunità SAMAN. Nel 2004 il CE.I.S. è stato sostituito da Gruppo Arcobaleno di Russi. Successivamente la convenzione fra A.S.P. e Comitato Cittadino Antidroga è stata sostituita da Comune di Ravenna e Comitato”.

Il Re di Girgenti conta 21 posti letto più 1 di emergenza – 18 uomini e 3 donne – e per essere accolti si deve essere maggiorenni. Col passare degli anni, continua la Soprani, “da dormitorio ci si è adattati alle esigenze del territorio. Accoglienza con prima colazione e cena per tutti gli ospiti, pranzo solo per chi aiuta nel quotidiano e per le persone che per motivi di salute necessitano di rimanere in struttura. La sera le persone esterne che si presentano hanno la possibilità di fare una doccia, ritirare una cena take away e di usufruire del servizio lavanderia (lasciano il vestiario sporco e lo ritirano nei giorni successivi lavato ed asciugato). Due volte la settimana, nelle giornate di mercoledì e venerdì, vengono distribuiti pacchi alimenti alle famiglie segnalate dai servizi sociali. A turno le famiglie sono invitate a collaborare nella selezione di frutta e verdura recuperate nei vari supermercati della città.”

Nel 2012 su questa esperienza è stato pubblicato il libro “E la casa dov’è? “ (storie da un asilo notturno) di Carla Baroncelli con prefazione di Flavia Franzoni.

Il Re di Girgenti qualche giorno fa ha ricevuto in dono dei mobili da Ikea. “Le stanze fino alla donazione ricevuta da Ikea erano arredate con mobili (letti, armadi, comodini tavoli e sedie) di recupero – dice Carla Soprani – Gli elettrodomestici invece non sono stati sostituiti: trattasi di donazioni, come per i materassi, i due gazebo e la tenda che ripara le biciclette”.

Come si è arrivati ad Ikea? “Un giorno di circa 3 anni fa – racconta – sfogliando il giornale Famiglia Cristiana, nella pagina dedicata al Volontariato, ho letto che una struttura aveva ricevuto una donazione da Ikea. Successivamente sfogliando un catalogo Ikea, ho letto di un altro progetto e, parlandone con l’assessore Massimo Cameliani, in visita presso la struttura, si è deciso di inoltrare un progetto a Ikea per sostituire i mobili delle camere da letto. Ikea ha accettato il progetto e così abbiamo atteso il nostro turno.”

“Quando abbiamo ricevuto la visita dello specialista sostenibilità di Ikea Group Davide Niemeije – conclude Carla Soprani – non avevamo ancora ben chiaro quale sarebbe stato il “progetto dell’arredatore” ed ancor più sorpresi siamo stati all’arrivo dei mezzi e dei montatori che in due giorni hanno montato i mobili in tutte le stanze della struttura rendendola così più funzionale, bella ed accogliente.”

A cura di Mirella Madeo