Prima oscurata poi di nuovo online pagina Facebook “6000 Sardine”. Le Sardine di Ravenna: se ci oscurano faremo le Sardine 2, 3, 4…

Aggiornamento: la pagina Facebook 6.000 sardine è di nuovo online. “La pagina non presenta violazioni”. Lo staff scrive: “In attesa di ricevere ulteriori chiarimenti tecnici sull’accaduto, se dovesse succedere di nuovo, invitiamo tutti a pazientare e non creare pagine, gruppi o eventi alternativi. Generano confusione e disorientamento. Ogni attacco o problema sui social riempirà semplicemente di più le piazze. Per chi non l’avesse capito… Grazie a tutti!” #6000sardine

La pagina Facebook ufficiale delle “6000 sardine”, quella che ha dato il via al movimento a Bologna e in tutta Italia e che è anche lo strumento primario di comunicazione dello stesso movimento, è stata oscurata nella serata di domenica 24 novembre. La notizia è stata confermata dal movimento con un comunicato. “La pagina 6000 sardine è stata oscurata pochi minuti fa senza giusta causa. In mancanza di post offensivi, violenti o lesivi dei diritti della persona, è stata comunque bersaglio di un gran numero di segnalazioni. Questo ha automaticamente generato l’oscuramento della pagina. Siamo fiduciosi che possa tornare on-line nelle prossime ore, ma non abbiamo certezza dei tempi. Si vede che un mare silenzioso fa molto più rumore di quanto si possa pensare”. Facebook consente infatti agli utenti di segnalare eventuali comporamenti scorretti da parte di una pagina, ma non è chiaro cosa abbia spinto in questo caso il blocco di Facebook. Mentre sembra abbastanza chiaro chi ha segnalato e manovrato contro e cioè ha tutto l’interesse a oscurare le sardine. Insomma le sardine fanno paura o disturbano qualcuno.

Intanto sulla pagina Facebook delle Sardine di Ravenna che ha raggiunto gli 11.300 followers è comparso questo annuncio: “Ciao Sardine! Credo che la maggior parte di voi sia già a conoscenza che la pagina nazionale “6000 Sardine” è stata oscurata a causa del fiume di segnalazioni che ha ricevuto. La stessa cosa sta succedendo anche ad altre pagine locali. Non è difficile immaginare chi sia il responsabile. Personalmente, sono davvero soddisfatto, perché non solo significa che stiamo avendo successo, ma anche che i militanti della lega & co. non perdono occasione per autodefinirsi per ciò che sono, ancora e ancora (vi prego non inveite contro di loro nei commenti, sarebbe controproducente. In più, non ci piace “sparare sulla croce rossa”). Vi voglio anche dire un paio di cose. Il primo messaggio è per noi, Sardine. Qualora dovesse capitare anche al nostro gruppo, di essere oscurato, sono sicuro che servirà solo ad unirci ancora di più e farci incazzare, passatemi il termine. Inoltre, creeremo tempestivamente un altro gruppo con il nome “Sardine di Ravenna 2″, e se dovessero chiudere anche questo ne creeremo un terzo, e se dovessero nuovamente chiuderlo tappezzeremo la città di volantini. In un modo o nell’altro saprete quando manifestare. Il secondo messaggio è per voi, sovranisti. Non credo ci sia bisogno di spiegarlo, ma credo ci sia bisogno di spiegarvelo. Non si può affondare un movimento nato in piazza con dispettucci sui social. Potete scegliere di continuare ad autodefinirvi, agitandovi al vostro modo, o potete provare a darci l’impressione di essere persone che hanno modi migliori con cui impiegare il proprio tempo. Saluti da tutte le Sardine del gruppo.”