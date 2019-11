Piqabrick, il primo identificatore per i mattoncini LEGO ideato dalla startup ravennate Getcoo

La startup ravennate Getcoo ha chiuso con successo la campagna di crowdfunding su Kickstarter per finanziare Piqabrick, il primo identificatore per i mattoncini LEGO®, interamente made in Italy.

Dopo aver sviluppato sistemi di identificazione per il turismo (Getcoo Travel App) e l’industria (Piqapart), Getcoo ha messo la tecnologia proprietaria di Computer vision al servizio degli appassionati LEGO® (AFOL – adult Fan of LEGO®).

Piqabrick identifica istantaneamente il codice dei mattoncini e consente di gestire con estrema facilità il proprio inventario.

“Basta inserire un pezzo nella Piqabrick Box, azionare la fotocamera posta al suo interno attraverso la piattaforma web e il gioco è fatto: in una frazione di secondo l’intelligenza artificiale DART (Direct Acquisition and ReTrieval) identifica il mattoncino, fornendo il codice articolo, il codice colore e un link diretto al marketplace di riferimento per la vendita o l’acquisto – spiegano da Getcoo – . Inoltre suggerisce in quale set è presente quell’articolo o quali set costruire con i pezzi a disposizione nell’inventario personale (rebrick). Dunque, sarà sufficiente una foto per inventariare i propri LEGO® guadagnando tempo per creare nuove fantastiche costruzioni.”

Piqabrick è stato progettato insieme alla community dei Piqabrickers e dei beta-tester, che hanno sostenuto il progetto sin dalla sua nascita, contribuendo al co-design e suggerendo funzionalità imprescindibili per gli AFOL.

Per avviare la produzione su larga scala lo scorso 24 ottobre Getcoo ha lanciato una campagna di crowdfunding su Kickstarter, raccogliendo in 31 giorni 68805 €, il 125% su un obiettivo di 55000 €.

“Piqabrick è piaciuto molto, trovando centinaia di sostenitori soprattutto oltralpe e oltreoceano, fino in Australia – proseguono dalla Getcoo – . Il traguardo è stato raggiunto anche grazie al supporto di siti di settore come Brick Journal e Brickset, dove Huw Millington (CEO di Brickset) ha recensito positivamente Piqabrick. Importantissimo il contributo delle comunità italiane di appassionati LEGO® come It.LUG, Bricknauts, Leganerd e degli organizzatori del Bricks in Florence Festival che hanno invitato Getcoo alla manifestazione fiorentina (9-10 novembre)”.

Tra le caratteristiche che più son piaciute è la possibilità di personalizzare con i propri mattoncini e minifig la box (sopra la quale si monta la fotocamera fornita da Getcoo), purché siano mantenute le misure interne fornite dall’azienda.

La consegna di Piqabrick è prevista per febbraio 2020. Intanto i fondatori di Getcoo Stefano e Claudio Berti si preparano per partire alla volta di Las vegas. Il progetto Piqabrick è stato infatti selezionato da ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, per partecipare al CES la più grande fiera di elettronica di consumo al mondo che si terrà dal 7 al 10 gennaio 2020.