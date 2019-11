Le Sardine di Ravenna in piazza il 4 dicembre. Parla Giulia, 20 anni, sardina fra le sardine, che vuole un’altra politica

Chi sono queste fantomatiche sardine di cui tutti parlano? Sono tante, navigano in gruppi e in rete, in mare aperto, come recita il loro manifesto (che anche noi abbiamo pubblicato) chiedono un’altra politica, senza odio né urla, una politica fatta di comprensione e conoscenza. Vogliono essere protagoniste e non vogliono mettersi sotto bandiere di partito: nessun cappello, nessuna strumentalizzazione. Ma che faccia hanno e cosa pensano le sardine di Ravenna? Per esempio, hanno la faccia pulita e la freschezza di Giulia Nuti, 20 anni, uno dei ragazzi e delle ragazze che amministrano la pagina Facebook locale, che ha già raccolto oltre 11.500 followers in meno di una settimana. Non vuol dire che quando suonerà la chiamata, mercoledì 4 dicembre, come hanno annunciato ieri sera, tutti questi scenderanno in campo per riprendersi la piazza e la politica. Ma dopo Bologna e Modena, anche l’esempio più vicino a noi, quello di Rimini domenica scorsa, ha fatto capire che il movimento continua e si estende, perché è un movimento pacifico, giovane, creativo, simpatico, aggregante.

E la data scelta dalle nostre sardine per Ravenna non è casuale: 4 dicembre, anniversario della Liberazione di Ravenna dal nazifascismo. La loro pagina Facebook recita: 6000 sardine Ravenna, 4 dicembre ore 19, Darsena. 4 Dicembre 1944 – Liberazione di Ravenna / 4 Dicembre 2019 – Manifestazione delle sardine di Ravenna. Una data non scelta a caso per ricordare, soprattutto a chi sostiene il contrario, che Ravenna è già stata liberata e non si Lega! Darsena, partendo dall’ancora ci stenderemo lungo tutto il Candiano (Piazza del Popolo è troppo piccola per contenere in sicurezza tutte le sardine ravennati). Non manca altro che iniziare a preparare le nostre sardine! Proviamo a farlo partendo da rifiuti da riciclare come scatoloni di cartone e giornali, siate fantasiosi! E cerchiamo di farne qualcuna in più per i nostri “compagni di banco” che ne verranno sprovvisti! Niente bandiere di partiti o associazioni ma tanta voglia di manifestare, cantare e stare assieme! Portate l’ombrello perché l’evento avrà luogo anche in caso di pioggia!

Ecco, le sardine sono così. Coraggiose e spavalde. Per questo motivo disturbano e suscitano anche tante antipatie e ironie, soprattutto a destra (e paure, visto che hanno cercato di oscurare la pagina Facebook delle #6000sardine).

L’INTERVISTA

Giulia, raccontaci chi sei?

“Ho 20 anni. Sono nata e cresciuta a Ravenna. Frequento il 2° anno di Giurisprudenza qui a Ravenna e sono stata eletta come rappresentante universitaria degli studenti nel maggio scorso.”

Perché sei diventata una sardina?

“Perché mi sono appassionata subito a questo movimento nato spontaneamente dal basso con valori che sento miei; dopo Bologna e Modena mi sono detta, è una cosa giusta, dobbiamo farla anche a Ravenna.”

Sei stata già in piazza a Bologna piuttosto che a Rimini?

“No, mi sarebbe piaciuto ma purtroppo non sono potuta andare. Bellissime le piazze delle sardine.”

Ma perché le sardine, poi?

“Perché c’è bisogno di un’altra politica. Perché noi giovani dobbiamo interessarci alla realtà, alla vita della polis, e non vogliamo più abboccare a questa politica fatta di urla, slogan, odio, comizi e contrapposizioni sterili.”

Anche voi però siete contro.

“Certo, anche noi siamo contro la cattiva politica: quella dell’odio, delle urla, della divisione, dell’io conto più di te. Siamo contro per non essere indifferenti, per dire basta a questo andazzo.”

Che politica volete?

“Una politica fatta dalla gente, che sappia stare fra la gente, per ascoltare e capire, per confrontare idee diverse senza insultarsi, per ragionare pacificamente e non urlare, per comprendersi fra diversi senza odiare.”

Quali sono i vostri valori di base?

“Per quanto mi riguarda personalmente quelli che mi ha trasmesso la mia famiglia, prima di tutto. E poi io mi riconosco appieno nel Manifesto delle Sardine redatto dai ragazzi di Bologna.”

La tua famiglia è di sinistra, di destra o senza una precisa idea politica?

“I miei sono di sinistra.”

E tu?

“Anch’io.”

Sei iscritta a qualche organizzazione politica?

“Sì. Ma non intendo dire quale, perché non è importante. In ogni caso, non è il Pd, giusto per rispondere a chi parla di strumentalizzazioni.”

Appunto, da destra dicono che quelli della sinistra e del Pd vogliono mettere il cappello sul vostro movimento.

“E io non voglio che ciò accada. I nostri flash mob a Bologna, Modena, Rimini sono iniziative politiche ma apartitiche: noi sardine siamo fuori dai partiti. E vogliamo che i partiti restino fuori dal movimento. Le sardine vanno oltre le solite divisioni partitiche. Sono importanti per questo. Siamo in piazza tutti insieme con le nostre diversità ma per dei valori comuni. È un sentimento di democrazia, di libertà, di partecipazione che va oltre le appartenenze di partito. Vogliamo essere in tanti, vogliamo esserci tutti, senza bandiere e bandierine di partito. Per questo non è importante sapere se io appartengo a qualche organizzazione. Sono una sardina fra le sardine e basta.”

Tornando ai valori, mi dici quelli principali che secondo te sono alla base del movimento delle sardine?

“Il senso di comunità, di essere insieme, sentirsi uniti. La partecipazione. La fratellanza. La libertà di opinione e l’ascolto degli altri. La comprensione invece dell’odio. Il noi piuttosto dell’io. L’inclusione al posto del razzismo. E poi l’antifascismo.”

A proposito di antifascismo, so che il fatto di cantare Bella ciao è stato al centro di discussioni nel movimento da qualche parte.

“Non c’è una playlist del movimento delle sardine. Bella ciao viene cantata spontaneamente dalle persone che vanno in piazza.”

Questi sono i vostri valori “per”. Ma siete anche “contro” Salvini e la Lega: è questo che ha fatto scattare la scintilla. Se no non ci sarebbero state le sardine… Ma questo essere contro vi attira critiche.

“Siamo contro Salvini, la Lega e la destra perché sono i principali interpreti della politica urlata e dell’odio sulle piazze e in rete, la politica della paura e della divisione, degli italiani contro gli stranieri, della disuguaglianza. Questa politica qui non ci piace, non ci appartiene e ci esclude. Ma vogliamo fare capire anche alla sinistra che così com’è non ci sta bene, deve cambiare strada.”

Deve darsi una mossa?

“Sì, anche la sinistra deve offrire un’altra politica.”

Che cosa deve fare la sinistra?

“Deve stare fra la gente e ascoltarla. E deve offrire un’alternativa a tutti quelli come noi che non ne possono più di urla e odio, paura e divisioni.”

Tu andrai a votare il 26 gennaio per l’Emilia-Romagna?

“Certo, sì.”

Hai paura che questo voto possa fare arretrare l’Emilia-Romagna e fare perdere a questa regione tante conquiste sociali costruite in questo dopoguerra?

“Sì, il pericolo secondo me c’è. Ma noi siamo scesi in piazza per scongiurare tale pericolo. Però non è per paura che siamo scesi in piazza. Lo abbiamo fatto per dare coraggio, per dire: ora basta, ora siete voi odiatori che dovete avere paura di noi, perché non abbiamo intenzione di farci portare via la politica.”

A Ravenna vi muoverete solo se e quando arriverà Salvini come stanno facendo le sardine in molte parti d’Italia?

“No. In ogni caso, anche se Salvini non verrà, proporremo un flash mob prima di Natale (l’intervista è stata raccolta nel pomeriggio, poi ieri in serata è arrivata la comunicazione del flash mob del 4 dicembre, ndr).”

A parte la faccenda del breve oscuramento della pagina #6000sardine, altrove i protagonisti del movimento delle sardine sono stati presi di mira dagli odiatori, sono stati attaccati, insultati, minacciati. A te è capitato nulla?

“A me personalmente no. So che a Ravenna hanno costituito un gruppo Facebook contro di noi, tutto qui per ora.”