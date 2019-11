L’ultimo saluto a dj Maselli. I funerali venerdì 29 novembre a Ravenna

Saranno celebrati venerdì 29 novembre, alle ore 10.00 alla Camera Mortuaria di Ravenna, i funerali di Gianni Maselli, famoso e amatissimo dj scomparso ieri, 26 novembre, all’età di 61 anni a causa di problemi di salute che lo affliggevano da qualche tempo.

L’ arrivo della salma è previsto quest’oggi alla Camera Mortuaria in via Fiume Montone Abbandonato.

Maselli era conosciuto in tutta la Romagna dove, a partire dalla fine degli anni ’70, aveva fatto ballare intere generazioni al suono della musica afro-funky.

Da ieri pomeriggio, da quando sui social si è diffusa la notizia della sua morte, il “popolo della notte” ha postato frasi in ricordo del dj e della persona: “quante ore in pista senza mai smettere di ballare con la tua musica meravigliosa” ha scritto Alessandra.”Hai suonato la colonna sonora di una generazione. Resterai per sempre nei nostri cuori” ha commentato Massimo.

Nella sua lunga carriera dj Maselli si era esibito nei locali piu’ noti della Riviera romagnola tra i quali il Cocoricò di Riccione, l’Ecu di Riccione, il Baccara di Lugo, il Thriller di Imola, il Cap Creus di Imola e il Kojak di Porto Fuori.

Dj Maselli resterà nel ricordo di tanti ravennati come una delle anime musicali dello Xenos di Marina di Ravenna, locale in cui dj dall’1980 all’ 85.