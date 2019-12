Coppa Italia, una tripletta di Capitan Cimatti e la testa di Picchi per gli ottavi

È tempo di coppa allo Sbrighi nel primo giorno di dicembre. Le ravennati hanno affrontato dopo una settimana esatta il Vittorio Veneto dopo il pareggio in campionato che non è andato giù a nessuna delle due squadre.

Diversi innesti per Piras che ha scelto di buttare in mischia dal primo minuto Silvia Cinque (esordio stagionale) e Greta Raggi ma anche a partita in corso Nina Ligi, classe 2002, all’esordio in Coppa Italia. Tre romagnole che in campo hanno dato tanto al mister e al resto della squadra.

La partita è iniziata con ritmi equilibrati. Poche occasioni, nessun sussulto.

Al 23esimo Capparelli si è involata sulla fascia, facendo partire un cross che Montecucco in area ha stoppato e con un appoggio dietro verso Barbaresi ha fatto partire un tiro troppo angolato uscito di poco alla destra del portiere.

Al minuto trentanove, la partita si è sbloccata quando le venete si sono affacciate nella metà campo romagnola con un filtrante verso Cimarosti. Greppi ha tentato la diagonale e pur di proteggere il pallone è cascata a terra, toccando in modo fortuito con la mano. Rigore trasformato da Piai che ha battuto secco alla destra di Copetti nonostante un tuffo non e’ arrivata alla palla.

Subito reazione delle leonesse che al 44esimo hanno tentato di riacciuffare il risultato con Barbaresi, ispirata, che dopo una cavalcata su tutta la fascia di sinistra saltando due avversarie, ha fatto partire un cross basso e teso che è arrivato a Cimatti che ha insaccato il gol del pareggio.

Primo tempo terminato 1-1 e tanta voglia di continuare a fare bene.

Nella ripresa le Venete sono tornate in vantaggio con un gol di Martinelli che, dopo un batti e ribatti, si è ritrovata tra i piedi la palla del 2-1.

Altra reazione delle giallorosse che al minuto 26 hanno conquistato un angolo. Sulla palla la solita Barbaresi che ha messo dentro una bella palla che Picchi schiaccia di testa. 2-2.

Uno scambio tra Montecucco e Cimatti porta il match sul 3-2 per le padrone di casa.

Il Permac sembra ormai destabilizzato e il Ravenna ne approfitta. La neo entrata Ligi, mezz’ala sinistra controlla un pallone vagante e si inventa un passaggio sublime che taglia la difesa avversaria con una bella traiettoria sulla sinistra per Razzolini che la mette in mezzo verso la solita Cimatti che firma la tripletta, porta il pallone a casa e sigla il passaggio delle leonesse agli ottavi di Coppa Italia.

Queste le parole del capitano:” Sono contentissima per la vittoria di oggi, era fondamentale vincere soprattutto per il morale e per riscattarci da domenica scorsa perché avremmo meritato la vittoria già in quella occasione per la prestazione fatta ma non è arrivata. Sicuramente da attaccante segnare è una delle cose più belle, io vivo id questo e oggi essere riuscita a contribuire alla vittoria della squadra con una tripletta mi rende davvero felice. Piano piano stiamo venendo fuori, ultimamente stiamo facendo buone prestazioni quindi sono sicura che come oggi i risultati arriveranno. Ho fiducia nella squadra e sono sicura che continueremo a lavorare bene in settimana per migliorarci ogni giorno e toglierci ancora delle soddisfazioni”.

TABELLINO

Ravenna Women FC – Permac Vittorio Veneto 4-2

Coppa Italia s.s. 2019/2020

Ravenna Women FC: Copetti, Capparelli, Cinque, Greppi, Vergani, Picchi, Moscia (60’ Ligi), Barbaresi, Raggi (60’ Razzolini), Cimatti, Monetecucco A disp: Guidi, Giovagnoli, Calli, Filippi. All. Piras Roberto.

Permac Vittorio Veneto: Bonassi, Zannoni, Martinelli, Foltran, Stefanello ( 81’ Zilli), Piai, Domi, Frizza, Cimarosti ( 78’ Tommasella) , Sovilla (64’ Caccamo), Furlan. A disp: Reginato, Mella, De Martin, Da Ros, Mantoani, Modolo. All. Bortoluzzi Diego

RETI:

42’ Piai (RIG) (Permac)

45’ Cimatti (Ravenna)

55’ Sovilla (Permac)

71’ Picchi (Ravenna)

74’ Cimatti (Ravenna)