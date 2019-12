Ravenna. Raccolta fondi “La stella che fa bene” per aiutare bambini con bisogni speciali

L’Associazione di promozione sociale no profit Arteinte Social Project di Ravenna, fondata assieme ad un gruppo di genitori con figli disabili, promuove la raccolta fondi “La stella che fa bene”.

I proventi serviranno ad avviare progetti per bambini con bisogni speciali e per ragazzi in stato di disagio sociale del territorio ravennate.

Le piante provengono dal vivaio della Coop. sociale di Ravenna, dove i ragazzi della serra le accudiscono con impegno e passione per la natura.

Prenota anche tu una stella presso “Le Petit atelier” in Galleria Rasponi n. 23 in Piazza Kennedy a Ravenna.

Per info 3388471691. www.arteinte.com