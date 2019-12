Contrasto alle solitudini involontarie. A Piangipane gli esiti del progetto “Non uno di meno”

Lunedì 16 dicembre alle ore 15 presso La Casa dei popoli di Piangipane verranno presentati gli esiti di “Non uno di meno”, progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna e promosso da numerose associazioni e enti del territorio che, grazie ad un lavoro di rete coordinato da Per gli altri – Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna, hanno realizzato percorsi dedicati al contrasto delle solitudini involontarie in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Un pomeriggio dedicato in particolare all’isolamento delle persone anziane, tra quelle più a rischio di solitudine a causa di fattori che hanno natura prevalentemente sociale. La persona anziana, infatti, spesso sola, ha bisogno di non sentirsi abbandonata, di sapere che può contare su validi aiuti senza sentire offesa la propria autonomia, il proprio valore, la propria autostima, perfino le proprie possibilità di autorealizzazione e di senso di utilità per gli altri.

Sarà un’occasione, anche per i cittadini, di osservare una parte del lavoro che le realtà associative del territorio svolgono quotidianamente ed entrare in contatto con le loro esperienze progettuali.