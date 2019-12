Charles Tchameni Tchienga esprime solidarità a Rama Malik

Il Presidente Charles Tchameni Tchienga e l’associazione di Volontariato Il Terzo Mondo Onlus esprimono sostegno e solidarietà nei confronti dei genitori e parenti di Rama Malik, la giovane ragazza di Faenza, figlia di Senegalesi, vittima di un brutale episodio di matrice razzista e fortemente intimidatorio.

“È indubbiamente un episodio odioso ed allucinante che calpesta i valori della dignità umana e viola i principi di libertà di espressione e di opinione, -dichiara Charles -. Rama è una ragazza bella e coraggiosa, poiché nonostante insulti come “Sardina abbronzata”, “scimmia”, “vaff… sulla Salaria che guadagni”, “vai a battere che è l’unica cosa che sai fare”, “torna in Africa”, non ha assolutamente perso la sua determinazione e la sua ironia nel ribadire la sua opinione, dimostrando anche di esser orgogliosamente fiera del sangue nero. Il bullismo di ogni genere è un ricordo delle passato. Solo i codardi lo usano ancora per esprimere le loro frustrazioni e le loro paure nel vedere e vivere la realtà di un mondo democratico, libero ed emancipato” conclude il presidente Charles Tchameni Tchienga