I Capanni del Natale, una proposta originale per Ravenna, che piace e anima la piazza

I Capanni del Natale – questo è il nome di battesimo delle 16 casette allineate ai due lati dell’albero in Piazza del Popolo a Ravenna – anche quest’anno fanno parlare. Sembra che qualcuno non abbia ancora digerito la scelta fatta nel 2016 dall’Amministrazione comunale di portare innovazione nell’allestimento della piazza per il Natale, con qualcosa di più originale e legato al territorio rispetto alle baite – senz’anima, aggiungiamo noi – che vendevano tutte le stesse cose: guanti, sciarpe e berretti di lana da una parte, bigiotteria oppure dolciumi vari dall’altra. Così Tuttifrutti s’inventò la storia dei Capanni, quelli balneari delle nostre spiagge, spostati in piazza e allestiti in modo speciale per il Natale, con un’offerta più larga e più ricca, per lo più legata a prodotti e produttori del territorio. E vinse l’appalto per l’allestimento. Da quattro anni ormai i ravennati e i turisti condividono il loro Natale in piazza con i Capanni. E a sentire la loro opinione non ci sarebbe nemmeno tanto da discutere: piacciono. Delle baite nemmeno si ricordano più. Magari vorrebbero più luminarie in piazza, ma questo è un altro discorso e non dipende da chi allestisce i Capanni.

La signora Gina e suo figlio Francesco passano sulla piazza verso le cinque di martedì pomeriggio, 17 dicembre, un martedì mite ma umido; durante la settimana la piazza non è così animata ma c’è sempre gente che viene e gente che va. Li fermo e chiedo cosa pensano dei Capanni. Sono ravennati, parla la mamma per entrambi: “Guardi, siamo stati a Rimini proprio l’altro giorno, e per me c’era fin troppa luce. A me piace invece di più questa sobrietà, queste luci sono meno esagerate, più eleganti. L’albero e i Capanni ai lati sono un bel colpo d’occhio.”

Matteo è poco più che ventenne e sui Capanni non ha molto da dire, piuttosto parla dei ravennati: “I Capanni? Sono fighi, vanno bene così, siamo a Ravenna mica a Innsbruck. Non c’è niente da fare, i ravennati sono dei lamentoni. Si fa qualcosa di nuovo, come questa cosa qui, e qualcuno si lamenta. Non si fa niente di nuovo e qualcun altro si lamenta. A Ravenna non va mai bene niente.”

Pochi metri più in là fermo la signora Chiara: “A me queste casette piacciono, creano una bella scenografia.”

La signora Alessandra è sulla stessa linea: “I Capanni del Natale? Sì, mi piacciono. Sono sobri, eleganti, c’è un bel clima natalizio. E poi offrono tante cose diverse. Ricordo che c’erano anni in cui era tutto più ammassato e confuso.” Quando c’erano le baite? “Le baite? Non me le ricordo.”

Il signor Pierpaolo non è di Ravenna ma è qui per lavoro, però non ha dubbi: “Queste casette o Capanni, come li chiamate voi, a me garbano. Sono originali, non li ho visti da nessuna parte così. Voi ravennati vi volete sempre distinguere come con la Notte d’Oro che tutti chiamano Notte Bianca ma voi no, la chiamate d’oro. Comunque il colpo d’occhio quando si arriva in piazza è bello. È un qualcosa che fa calore natalizio ed eleganza insieme.”

A smentire Pierpaolo un episodio, di cui sono stato testimone due anni fa. Sempre a Natale, ne ho visti altri in tutto e per tutto simili a quelli di Ravenna sul lungomare di Bari. Erano molto scenografici anche là. Ma addio unicità.

Dopo i passanti sentiamo anche qualche gestore che per un mese – quest’anno dal 30 novembre alla Befana tutti i giorni fino alle 20 (a San Silvestro però apertura straordinaria) – ha affittato il Capanno e offre i suoi prodotti in piazza.

Mirella Borghi, Presidente di Unicef Ravenna, la grande associazione internazionale che fa solidarietà per l’infanzia e da sempre è in piazza con le Pigotte e i doni solidali. “Noi come Unicef siamo soddisfatti di questa iniziativa e dell’allestimento della piazza. Questa cosa ci consente tutti gli anni di incontrare tante persone, soprattutto durante i weekend, quando c’è più pubblico, per portare avanti la nostra missione solidale.”

La signora Elena gestisce Semida Creazioni Artistiche. “Ci troviamo bene, se no non saremmo tornati con il Capanno in piazza. Noi veniamo dall’esperienza delle baite, ma sinceramente la cosa negli ultimi anni era un po’ degenerata. Con i Capanni del Natale secondo me s’è fatto un passo avanti, la piazza è migliorata. E in ogni caso noi siamo contenti per come vanno le cose.”

Giovanni è il titolare di Baldovino enoteca e cucina (nella foto). “Io sto bene qui in piazza, infatti sono tornato anche quest’anno. C’è stato all’inizio qualche problema di illuminazione che poi il Comune ha risolto. Mi ha dato fastidio – dice – che qualcuno abbia scritto una lettera anonima a un giornale per parlare male di quello che fanno gli altri. Una lettera anonima vale poco, niente. Non andrebbe nemmeno pubblicata. Poi hanno messo anche le foto delle varie attività senza chiedere l’autorizzazione. È scorretto. Hanno scritto che portiamo via il lavoro agli altri – continua – ma allora qualsiasi cosa si faccia durante l’anno, tutte le feste e le sagre, fanno concorrenza: allora non si dovrebbe fare più nulla. Ma poi qui siamo quasi tutti imprenditori di Ravenna. Facciamo il nostro lavoro.”

Questa cosa l’ha proprio ferita. Forse non dovrebbe dare nemmeno troppo peso a una cosa anonima che lascia il tempo che trova, dico. “Sì, lo so, ma non capisco il senso di dare addosso a chi fa qualcosa. – risponde Giovanni – Bisogna che ci sia una risposta, comunque. Se si vuole si può sempre migliorare, ma ci si mette la firma e la faccia, si fanno proposte. Io la penso così.”

La signora Franca è al Capanno de La Sabbiona – Rio del Sol. “Quest’anno c’è molta gente soprattutto nel weekend, meno durante la settimana, però quelli che ci sono comprano. Io sono soddisfatta. A me la piazza e l’allestimento così piacciono molto. Se devono esserci prodotti del territorio va benissimo così, noi siamo quasi tutti produttori del territorio e offriamo ciò che facciamo noi, per esempio il succo di melograna, se no cosa si fa? Prendiamo le cose dal Trentino? No, non ha senso. – dice – E poi con questo mercato c’è più affluenza e animazione in piazza e quando c’è più movimento c’è più giro per tutti.”

Olga di Brancaleone è in piazza per la prima volta: “A me sembra che la cosa sia organizzata meglio di tempo fa. Magari non è proprio natalizia al 100%, perché ci potrebbe essere più oggettistica di Natale, più decori, in ogni caso però in questo modo l’offerta è più varia.”

Infine ecco Alex che lavora per Eurocompany ed è in piazza con frutta secca e bacche (nella foto). “Per me è una bella esperienza e i capanni mi piacciono. Li trovo originali. Nel fine settimana si lavora molto. In azienda sono contenti.”

A proposito di concorrenza, abbiamo sentito il signor Miccoli dell’enogastronomia I Grisi a due passi dalla piazza. “Per me quella della piazza non è affatto una brutta iniziativa. A me piace l’idea dei Capanni del Natale con le proposte del territorio. – dice – Ciò che c’era prima era peggio, questa mi pare una soluzione più valida. La concorrenza? Non è un problema, anzi, più persone vengono in centro e meglio è, perché se vengono in centro ci sono per tutti, anche per me. Fosse per me – conclude – li terrei in piazza tutto l’anno. Queste cose funzionano, quando sono fatte bene.”

Infine chiudiamo il giro di opinioni con Mauro Tagiuri, titolare del negozio di via Cairoli e Presidente di Confesercenti Ravenna. “Questa dei Capanni è una polemica inutile, sollevata non so da chi, perché io non ho sentito nessuno lamentarsi. I Capanni del Natale non fanno nessuna concorrenza, noi commercianti siamo solo contenti che la piazza sia animata e frequentata. Si può discutere la scelta estetica, questo sì, ma il resto è pretestuoso. E poi sul piano estetico a me i Capanni non dispiacciono per niente, hanno questo legame con il nostro mare, con un po’ di tradizione.”

Nella foto, l’elenco di tutte le attività nei Capanni del Natale in Piazza del Popolo a Ravenna