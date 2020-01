Michele de Pascale porta al Presidente Mattarella le firme di 4.300 Sindaci per il rafforzamento delle Province

Il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale in qualità di Presidente della Provincia e a capo dell’UPI Unione delle Province Italiane ha incontrato oggi 16 gennaio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo fa sapere lui stesso spiegando sulla sua pagina Facebook le ragioni dell’incontro. “Questa mattina ho avuto ancora il grandissimo onore di incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme alla Delegazione dell’Unione delle Province d’Italia. Gli abbiamo consegnato la pubblicazione con l’elenco dei comuni che hanno sottoscritto l’ordine del giorno a favore delle Province. – scrive de Pascale – Nel giugno del 2019, per sollecitare istituzioni nazionali e locali, forze economiche sociali e la stessa opinione pubblica rispetto alla necessità di avviare una revisione della riforma delle Province, avendone ormai colti tutti i limiti, l’Unione delle Province d’Italia ha voluto verificare l’opinione dei Comuni al riguardo. A questo scopo è stato proposto ai Sindaci la sottoscrizione di un Ordine del Giorno in cui si evidenza l’urgenza di procedere verso il rafforzamento e la valorizzazione di queste istituzioni, non come astratta difesa di un sistema consolidato, ma per il ruolo e l’importanza che le Province rivestono per i Comuni nella quotidianità dell’azione amministrativa.”

“Il tema centrale non sono dunque le istituzioni in quanto tali, ma i servizi che devono essere garantiti ai cittadini e la necessità di assicurare agli Enti locali la capacità di svolgere a pieno le funzioni che assegnano loro le leggi, nel quadro disegnato dalla Costituzione. L’ordine del giorno è stato accolto e sottoscritto dal 77% dei Sindaci dei Comuni delle 76 Province delle Regioni a Statuto Ordinario, oltre 4.300 Comuni su 5.500 totali. In particolare l’Emilia Romagna ha raccolto il maggior numero di sottoscrizioni, il 96% del totale, in provincia di Ravenna il 100%” conclude Michele de Pascale a nome delle Province Italiane UPI.