Doppio appuntamento per Salvini domenica nel ravennate, ma le Sardine di Ravenna saranno a Bologna

Come abbiamo annunciato ieri, domani domenica 19 gennaio, Matteo Salvini sarà in provincia di Ravenna per due appuntamenti: Salvini incontrerà i cittadini a Cervia, in piazzale Michelangelo Maffei, alle ore 16, e a San Pietro in Vincoli, in piazzetta delle Erbe, alle ore 18.

Non sono previste in questa occasione iniziative specifiche delle Sardine di Ravenna, a differenze di quanto è accaduto il 5 dicembre e poi fra il 4 e il 5 gennaio scorso. Sulla pagina Facebook ravennate del movimento oggi si legge: “Questa domenica, mentre molti di noi saranno a Bologna, il segretario della Lega sarà a spasso per la nostra provincia. Ci hanno scritto in tantissimi da Cervia e San Pietro in Vincoli volenterosi di mobilitarsi in maniera pacifica. Non ci sarà alcun evento organizzato, tuttavia chi non verrà a Bologna è invitato a coordinarsi e prendere l’iniziativa. Avete tante possibilità: creare striscioni colorati; presenziare in silenzio; portare un libro; creare coreografie; disegnare tante sardine e portarle nel luogo in cui avverrà il comizio; ecc. Le sardine non necessitano di capi e non aspettano ordini dall’alto ma si mobilitano in banco contro chi promuove odio, intolleranza e disinformazione. Usate questo gruppo per organizzarvi!”

Intanto sulla kermesse nazionale delle Sardine di domani domenica 19 gennaio in Piazza VIII Agosto a Bologna (a partire dalle 15) è stato presentato il programma. Sulla pagina Facebook ufficiale del movimento nazionale #6000sardine compare questo post: “Domenica 19 gennaio 2020. Si ritorna dove tutto è cominciato. Per respirare le emozioni di quel 14 novembre e di tutte le piazze italiane che hanno deciso di prendere parte all’onda anomala partita da Bologna. La regola è sempre la stessa: nessuna violenza, nessun insulto, nessuna bandiera. Solo pesci pronti a nuotare in mare aperto. Dalle tre di pomeriggio a oltranza. Sei ore di musica, parole, luci. Sei ore di umanità. Sei ore per spiegare e spiegarci cosa significa essere emiliano-romagnoli tutti i giorni. Sei ore in cui si darà voce a chi racconta, canta, legge, balla. Il concerto è gratuito e finanziato grazie a una moltitudine di piccole donazioni. Chi desidera contribuire può farlo a questo link: https://bit.ly/37vKPpB “

A partire dalle 18.15 sul palco saliranno: