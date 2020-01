Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale: richiesta di rettifica

Con riferimento all’allegato articolo apparso sulla Vostra edizione del 17 gennaio 2020 dal titolo Berkan B: rinvio a giudizio per i vertici di Autorità Portuale. Italia Nostra: ‘Vogliamo chiarezza”, stante la non veridicità delle affermazioni riportate e la loro conseguente lesività, ai sensi e per gli effetti dell’art 8 della Legge 08.02.1948 n. 47 chiediamo venga pubblicata la seguente dichiarazione:

I vertici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale non sono stati oggetto di alcun provvedimento di rinvio a giudizio così come falsamente riportato nel titolo dell’articolo apparso lo scorso 17 gennaio. La Procura della Repubblica di Ravenna ha recentemente notificato al Presidente Dott. Daniele Rossi, al Segretario Generale Dott. Paolo Ferrandino e al Direttore Tecnico Ing. Fabio Maletti l’avviso delle conclusioni delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.

La presente viene inviata per conoscenza alla Presidenza Nazionale di Italia Nostra Onlus affinché assuma le eventuali determinazioni, stante il carattere evidentemente diffamatorio delle dichiarazioni rilasciate dalla propria Sezione di Ravenna.

Informiamo i lettori e gli estensori della rettifica, che la Redazione aveva provveduto autonomamente già nei giorni scorsi a modificare il titolo dell’articolo in questione, ritenendolo effettivamente non corretto e lesivo nei confronti dei vertici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale. Ci scusiamo per l’accaduto.

LA REDAZIONE