Gli atleti del Shotokan Karate club Ravenna conquistano 5 medaglie al trofeo Nicholas

Si è disputato a Castenaso, domenica 26, il trofeo Nicholas, gara dedicata alla memoria di un giovane karateka scomparso a soli 15 anni in seguito ad una grave malattia,

Alla competizione, a cui hanno partecipato 10 atleti del Shotokan Karate club Ravenna, hanno preso parte ben 620 atleti di tutte le etè e di ogni grado,

Gli atleti ravennati hanno conquistato ben 5 medaglie: Aleksandra ormai abituata al podio e Sara Meucci, bronzo per Raffaele Capasso, Sulejmani Grei e Martina Jovanova, inoltre Valeria Rizzotti e Marsel Secli’ hanno mancato il podio per un errore che non ha consentito una finale alla loro portata.