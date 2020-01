Successo per i panettoni giallorossi. Raccolti 5mila euro per aiutare il piccolo Giovanni affetto da emimelia tibiale

Si è conclusa con un grande successo la raccolta fondi a fine benefico “Un sorriso per Giovanni” promossa dal Ravenna Football Club ed effettuata attraverso la vendita di panettoni con il marchio Ravenna FC, per aiutare il piccolo Giovanni, affetto da una malattia molto rara.

Giovanni è un bimbo di soli 3 anni che soffre di una malattia poco conosciuta: l’emimelia tibiale, una malformazione che consiste nella parziale o totale assenza della tibia. Per potere vivere una vita normale il piccolo guerriero ha dovuto affrontare un costosissimo intervento negli Stati Uniti e deve quotidianamente continuare delle terapie al costo di 300 dollari l’ora.

L’iniziativa ha visto in prima fila Filippo Lora, calciatore del Ravenna FC che, oltre a portare all’attenzione la storia di Giovanni, ha coordinato l’attività e si è impegnato in prima fila con i compagni per la vendita dei panettoni.

Alla raccolta fondi ha aderito la comunità ravennate e i panettoni sono andati letteralmente a ruba: un successo che ha permesso di raccogliere ben 5.180€ da devolvere a favore delle cure che il piccolo Giovanni dovrà continuare ad effettuare per riuscire a camminare normalmente.

“Un successo reso possibile grazie alla collaborazione di numerosi partner in città, a cui va un sentito ringraziamento – dichiarano da Ravenna Fc -. Una menzione particolare a Orasi Basket Ravenna, che ha immediatamente condiviso e promosso l’iniziativa e grazie anche al supporto dei Leoni Bizantini, gruppo organizzato del tifo, che ha reso disponibili i panettoni anche al Pala de Andrè. Una bella storia di collaborazione tout court a livello cittadino. Impossibile non menzionare la grande sensibilità di Deco Industrie che tramite il Direttore Commerciale Paolo Geminiani ha fornito gratuitamente i panettoni del marchio Pineta”.

“Per Deco è stato importante contribuire a questa iniziativa promossa dal Ravenna FC e da Filippo Lora – commenta Geminiani –. Come azienda siamo vicini a tante attività di carattere non solo sportivo, ma anche culturali o sociali e reputando anche questa iniziativa assolutamente meritevole abbiamo aderito con entusiasmo. Vedere il successo riscontrato ci rende ancora più orgogliosi del contributo dato.”